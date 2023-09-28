КНДР бросила вызов США в ядерной сфере

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын объявил о принятии законодательных мер, направленных на "экспоненциальное" наращивание ядерных возможностей страны, создав тем самым серьезный вызов Соединенным Штатам. Сообщение об этом появилось в агентстве Bloomberg.

"Необходимо придавать ускоренное развитие производству ядерного оружия, диверсифицировать способы его применения и укреплять его наличие в различных сферах нашей обороны", - заявил Ким Чен Ын.

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В отчете также говорится, что КНДР внесла изменения в свою конституцию, закрепив в ней стратегию экспоненциального роста своего ядерного арсенала. Это демонстрирует желание Северной Кореи не отвечать на призывы Соединенных Штатов вернуться к переговорам, в рамках которых могла бы быть обсуждена экономическая помощь в обмен на демилитаризацию.