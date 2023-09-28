Захарова прокомментировала доклад комиссии ООН по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес России, представленные в докладе независимой международной комиссии ООН по Украине. В ходе брифинга, состоявшегося сегодня, Захарова квалифицировала данные обвинения как безосновательные и лишенные доказательств.

реклама

"Обвинения, высказанные председателем комиссии, представителем Норвегии Эриком Месе, не поддаются критической оценке и могут быть охарактеризованы как необоснованные и документально не подкрепленные", - подчеркнула дипломат. Она также отметила, что выводы комиссии базируются на свидетельствах лиц, не имеющих подтвержденного статуса источников.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее Мария Захарова информировала о начале расследования, проводимого МИДом России, в отношении возможной роли Великобритании, включая британские спецслужбы, в событиях, произошедших в городе Буча. В рамках этого расследования ведется анализ документов и данных, целью которого является выяснение фактов и обстоятельств событий в указанном регионе.