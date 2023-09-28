Еврокомиссия начала подготовку реформ для расширения ЕС

Глава Европейской Комиссии, Урсула фон дер Ляйен, объявила о запуске процесса подготовки реформ в политике и институтах Европейского Союза (ЕС) с целью его будущего расширения, в ходе пресс-конференции, проведенной сегодня в Брюсселе, как сообщает агентство ТАСС.

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"Мы должны разработать четкое видение нашего успешного расширения, поэтому Европейская Комиссия начала анализ ряда политик Евросоюза, который поможет определить, как наши институты будут функционировать в условиях расширения," - заявила фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что расширение Евросоюза - это не только важный шаг в истории, но и геополитическая необходимость, подчеркивая таким образом стремление ЕС укрепить свое влияние на мировой арене.

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Ранее глава Министерства Иностранных Дел Германии, Анналена Бербок, заявила, что расширение ЕС станет естественным последствием украинского кризиса. Она также отметила, что Украина уже совершила значительные успехи в реформировании своей судебной системы и законодательства о СМИ, но перед ней еще стоят работы по реализации антиолигархического закона и борьбе с коррупцией.