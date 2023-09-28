В США рассказали о легкой мишени для военных России на Украине

В соответствии с информацией, представленной в журнале Military Watch Magazine (MWM), американские танки Abrams, становятся уязвимой целью для российских военных, которые активно используют артиллерию и минирование на линии конфликта. В ходе текущего конфликта на Украине уже отмечены серьезные потери среди западных бронированных машин, включая немецкие танки Leopard 1, Leopard 2 и британские Challenger 2.

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Авторы статьи подчеркивают, что без брони с объединенным ураном американские танки Abrams, вероятно, не смогут долго выполнять боевые задачи на передовой.

Тем не менее, остается неясным, кто будет управлять новыми танками Abrams - украинские военные или представители стран НАТО. В статье также отмечается, что участие американских и натовских подрядчиков становится ключевым вопросом перед отправкой этих танков на линию конфликта.

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Предыдущие отчеты, включая публикацию в газете The Wall Street Journal, также поднимали вопрос о недостатке опыта и знаний украинских бойцов, что может привести к частым поломкам западной военной техники. Следовательно, многие эксперты сомневаются, что американские танки M1 Abrams смогут значительно повлиять на ход боевых операций Вооруженных сил Украины, особенно в условиях российских минных полей.