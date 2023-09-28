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Al Hadath: посол Франции Сильвен Итте выехал из Ниамея в Париж
Посол Франции покинул столицу Нигера

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Посол Франции в Нигере, Сильвен Итте, покинул столицу африканской страны, Ниамей, и направился в Париж. Об этом сообщили местные источники, ссылаясь на информацию, распространенную телеканалом Al Hadath.

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По предварительным данным, ожидается, что Сильвен Итте прибудет в столицу Франции через несколько часов. Однако французские власти пока не подтвердили факт его ухода из Ниамея.

Ранее президент Франции, Эммануэль Макрон, объявил о решении отозвать посла Франции из Нигера, а также всего персонала посольства. Он также уточнил сроки вывода французских войск из Нигера, которые планируется завершить к концу 2023 года. Париж подчеркнул, что не будет поддерживать какие-либо контакты с мятежниками.

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Следует отметить, что государственный переворот в Нигере произошел 26 июля. В ответ на это некоторые соседние страны, входящие в Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), выразили свое намерение провести военную интервенцию с целью восстановления порядка в Нигере. Однако на данный момент они придерживаются дипломатического пути урегулирования конфликта и не приступили к военным действиям.

#новости
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