Хантер Байден получил более 250 тысяч долларов из Китая

В 2019 году были финансовые поступления в размере более 250 тысяч долларов на счет Хантера Байдена от китайского инвестора Ли Сян Шэна, средства были адресованы дому его отца, Джо Байдена, текущего президента Соединенных Штатов. Об этом заявил Джеймс Комер, председатель комитета по надзору Палаты представителей, ссылаясь на информацию от Fox News.

реклама

Как сообщил Комер, "Джо Байден утверждал перед американской общественностью, что его семья никогда не получала финансовой поддержки из Китая. Однако, в этом году мы представили доказательства, опровергающие это утверждение. Теперь известно, что в двух телеграммах, отправленных из Пекина, указан дом Байдена в Уилмингтоне как адресат".

Комер подчеркнул, что имеются свидетельства о том, что Джо Байден был осведомлен о подобных финансовых операциях своего сына. В 2022 году действующий президент даже написал рекомендательное письмо в поддержку поступления сына Ли в университет Брауна. Кроме того, известно, что Хантер Байден использовал отца в качестве связи при важных бизнес-разговорах с китайскими коллегами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее также стало известно, что Хантер Байден многократно обращался к своему отцу во время его замещения должности вице-президента США с целью привлечения потенциальных деловых партнеров и зарубежных инвесторов. Эти связи считались ключевыми на более четверти деловых встреч Хантера Байдена.