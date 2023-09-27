Россия расширила санкции против Великобритании

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о новом этапе санкционных мер в отношении Великобритании. Согласно официальному заявлению, размещенному на официальном веб-сайте МИД РФ, санкционные списки были расширены путем включения представителей из военно-политической сферы, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании, общим числом 23 человека.

реклама

В заявлении также подчеркивается, что британским гражданам, включенным в санкционные списки, теперь запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Среди лиц, на которых распространяются эти санкции, фигурирует начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, генерал Энтони Радакин, который ответственен за координацию подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Эти действия со стороны России следуют после введения Великобританией санкций в отношении 11 российских граждан, которых обвиняют в совершении кибератак и подозревают в угрозе национальной безопасности Великобритании.