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Представитель РФ при ОБСЕ Лукашевич: Запад скрывает фактор энергодефицита
В России указали на замалчивание Западом энергодефицита в Европе

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В статье РИА Новости, представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Александр Лукашевич, выразил обеспокоенность политикой "коллективного Запада", который, по его словам, игнорирует собственные ошибки в макроэкономической и энергетической сферах, вместо этого обвиняя Россию в создании мировых энергетических и продовольственных кризисов.

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Лукашевич подчеркнул, что главным фактором, вызвавшим энергодефицит и рост цен в Европе, являются "противоправные односторонние ограничения, налагаемые Западом на Россию", а также быстрый отказ от поставок российских углеводородов.

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Ранее министр иностранных дел Австрии, Александер Шалленберг, высказал поддержку продолжению диалога с Москвой на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Дипломат отметил, что эти организации никогда не были "клубами единомышленников", подчеркивая необходимость конструктивного взаимодействия с Россией.

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