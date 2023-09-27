В России указали на замалчивание Западом энергодефицита в Европе

В статье РИА Новости, представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Александр Лукашевич, выразил обеспокоенность политикой "коллективного Запада", который, по его словам, игнорирует собственные ошибки в макроэкономической и энергетической сферах, вместо этого обвиняя Россию в создании мировых энергетических и продовольственных кризисов.

реклама

Лукашевич подчеркнул, что главным фактором, вызвавшим энергодефицит и рост цен в Европе, являются "противоправные односторонние ограничения, налагаемые Западом на Россию", а также быстрый отказ от поставок российских углеводородов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее министр иностранных дел Австрии, Александер Шалленберг, высказал поддержку продолжению диалога с Москвой на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Дипломат отметил, что эти организации никогда не были "клубами единомышленников", подчеркивая необходимость конструктивного взаимодействия с Россией.