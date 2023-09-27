Финляндия закроет еще одно российское консульство

Гражданская инициатива о закрытии еще одного российского консульства достигла необходимого количества подписей и будет передана в парламент Финляндии. Как сообщает агентство РИА Новости, инициатива направлена на закрытие консульства, расположенного на Аландских островах, которые являются автономией в составе Финляндии.

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По данным источника, на данный момент подписи под данной инициативой собрали более 50 000 человек. Авторы инициативы аргументируют необходимость закрытия консульства тем, что пребывание российских дипломатов может представлять угрозу для безопасности Финляндии, которая теперь является членом НАТО.

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19 июля президент Финляндии Саули Ниинисте объявил о решении страны отозвать согласие на функционирование генконсульства России в городе Турку, начиная с 1 октября 2023 года. По информации из канцелярии президента, это решение было доложено российской стороне через Министерство иностранных дел Финляндии.