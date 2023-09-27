Хиллари Клинтон обратилась к Путину по имени

Важное заявление от экс-госсекретаря Соединенных Штатов, Хиллари Клинтон, которая обратилась лично к президенту России, Владимиру Путину, вызывает внимание и обращаясь просто по имени. В своих высказываниях, переданных агентством Reuters, она отметила, что расширение НАТО воспринимается как следствие российской политики.

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"Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом", - заявила Хиллари Клинтон, добавив, что принятие решения вступить в НАТО остается на усмотрение каждой страны, и это не является принуждением.

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Ранее генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, подчеркнул, что Владимир Путин недооценил военный потенциал Украины, рассчитывая, что конфликт может ослабить альянс. Однако на практике НАТО продолжает принимать новых членов, что свидетельствует о прочности объединенного фронта стран-участников альянса. Это событие подчеркивает важность единства НАТО в текущей международной обстановке.