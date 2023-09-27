Стало известно о возможной эксплуатации танков Abrams иностранными экипажами

Согласно докладу журнала Military Watch Magazine (MWM), в Украине ново поставленные танки Abrams от Соединенных Штатов Америки могут управляться иностранными экипажами. Однако остаются вопросы относительно персонала, который будет ответственен за эксплуатацию данных бронетехнических средств, и какую роль при этом будут играть американские и другие контрактные исполнители НАТО. Эти вопросы стали особенно актуальными после информации о том, что, возможно, немецкий и другой западный персонал уже участвует в эксплуатации танков. Это решение также имеет потенциал уменьшить время обучения украинских военных, поскольку иностранные экипажи могут обладать необходимыми навыками для управления сложными системами танков, которые были доставлены гораздо быстрее, чем требовалось бы для обучения украинского персонала.

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Кроме того, ранее было заявлено, что западные страны могут пересмотреть объем предоставляемой помощи Украине из-за неудач контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и изнурения ресурсов ВСУ.