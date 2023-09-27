В США сравнили Украину с гигантским полигоном и ярмаркой вооружений

Военный конфликт на Украине стал не только источником геополитической напряженности, но и неожиданным катализатором для мировой оборонной индустрии. Этот конфликт трансформировал Украину в крупнейший полигон для испытаний вооружений и зону активной торговли оружием, что предопределило долгосрочные тенденции развития отрасли обороны. Об этом отмечает престижное издание The Wall Street Journal (WSJ).

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Согласно заявлению начальника генерального штаба Вооруженных сил Великобритании, Патрика Сандерса, Великобритания внимательно учитывает опыт, накопленный Вооруженными силами Украины (ВСУ), при формировании оборонных заказов. Сандерс подчеркнул, что украинский конфликт подчеркнул критическое значение ремонтоспособности военной техники в сложных полевых условиях.

"Люди обращают внимание на Украину и видят, что эффективные решения работают", - подчеркивает главный исполнительный директор американского филиала крупнейшего оборонного концерна Великобритании BAE Systems, Омар Арсено. В компании также утверждают, что продажи американских гаубиц M777 и шведских боевых машин пехоты CV90 заметно выросли после успешного их применения в украинских условиях.

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25 сентября стала известной поставка первой партии танков Abrams на Украину. Эта партия была доставлена на несколько месяцев раньше запланированного срока, и бронетехника уже активно задействована в украинских контрнаступлениях. Хотя точное количество танков в этой партии не было раскрыто, планируется, что ВСУ получат в общей сложности 31 такой танк.