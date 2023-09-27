В Польше проверят эсэсовца Хунки на участие в геноциде поляков

Институт национальной памяти (ИНП) Польши начал официальное расследование, с целью определить, участвовал ли бывший член СС, Ярослав Хунка, в геноциде поляков в Львовской области. Разъяснил эту информацию, пресс-секретарь ИНП, Рафал Лешкевич.

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По словам Лешкевича, после появления данных о Хунке и его приеме с аплодисментами в парламенте Канады, прокуратура начала анализировать архивные материалы, связанные с преступлениями в Гуте Пеняцкой. Прокуроры внимательно рассматривают имеющиеся у них документы с целью выяснить, участвовал ли этот украинский боец СС, проживающий в Канаде, в преступлениях против поляков.

Ранее президент Украины, Владимир Зеленский, в своей речи в парламенте Канады, публично приветствовал Хунку. На одном из снимков с мероприятия Зеленский продемонстрировал жест в виде сжатого кулака в знак приветствия в сторону аудитории, рядом с ним находился премьер-министр Канады, Джастин Трюдо. В результате возникшего скандала спикер парламента Канады, Энтони Рота, объявил о своей отставке.

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Посол Польши в Канаде, Витольд Дзельский, официально заявил, что Варшава потребовала от Канады извинений за приглашение и почет Хунки. Он также подчеркнул, что Польша настаивает на том, что никогда не должна быть допущена "героизация нацистских преступников". Позднее, министр образования Польши, Пшемыслав Чарнек, сообщил о планах по возможной экстрадиции Хунки из Канады.