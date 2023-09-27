Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Журналист Такер Карлсон: Россия более христианская страна, чем Украина
В США назвали важное отличие России от Украины

реклама

На религиозном мероприятии выступил известный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон, выразив свою точку зрения на текущее состояние христианства в России и Украине. В ходе своего выступления, Карлсон подчеркнул, что Россия считается более христианской страной по сравнению с Украиной, где, по его словам, имеют место случаи преследования верующих.

реклама

Журналист также задал риторический вопрос о том, почему такая тема остается малообсуждаемой, обратившись к аудитории следующими словами: "Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?"

Карлсон осветил также факт, что одна из рассматриваемых стран ранее арестовала священников и закрыла церкви с привлечением армии и полиции, подчеркнув, что это произошло не в России.

Эта речь Такера Карлсона произнесена на фоне обсуждения американской политики в отношении Украины и событий, разворачивающихся на ее территории. Телеведущий также выразил мнение о том, что большая часть американского населения отрицательно настроена к военным действиям на Украине, но руководство страны продолжает свою политику, которую он назвал "антидемократическим проектом".

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Помимо этого, президента США Джо Байдена упрекнули в неспособности убедить американцев в важности оказания помощи Украине. Ссылаясь на недавний опрос, проведенный CNN, отмечалось, что большая часть населения выступает против санкционирования дополнительного финансирования Киева со стороны Конгресса.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
22
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
16
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
38
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
43
Мункки назвал необычным пуск ракеты из ЗРК корветом ВМФ РФ в Балтийском море
4
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
6
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
4
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
2
Бербок: часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала
+
Немецкие автопромышленники просят восстановить «Северный поток»
6
В ЧВК Вагнер опровергли информацию о закрытии компании
3
За трату переведенных по ошибке 10 млн долларов, австралийку приговорили к 18 месяцам работ
4
Джастин Сан подтвердил взлом HTX (ранее Huobi) и компенсация средств
+
Китай снизил поставки галлия и германия до нуля – металлы нужны для производства оружия в США и ЕС
6
Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров за продажу техники компании в России
+
В США попросили не устраивать охоту на танки M1 Abrams
8
19FortyFive: Су-57 может конкурировать с истребителем F-35 и является угрозой для Украины и Запада
7
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
+
OnePlus позаимствовал интерфейс Dynamic Island Apple для новых элементов управления записью экрана
1

Популярные статьи

На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
15
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
47
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
17
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
4
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
7
Какими были елочные игрушки в СССР
24
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
6

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100913
19:29
На когда будет 69% - прекращаем завидовать.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Мирзаев Эдуард
19:29
Слава России! Матушка победит!
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
FelsheR-BAN100913
19:25
Все таки статью надо было назвать "...игровой ПК 2023 года за 58 тысяч..." и хотя бы 6600/3050 туда запихать.) Зачем такими 1660 динозаврами народ пугать в "игровой ПК 2023г"?)) 3 тыщи разницу - на за...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
До последнего украинца
19:23
Значит дважды расстрелять
В Польше ищут доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков
Джон Коннор
19:17
Да кто их вообще покупает? Телефон не может столько стоить. У меня был 8ой, после него китаейц намного лучше работает, быстрее, дольше держит, камера такаяже, а цена в 4 раза ниже
Новая линейка Apple iPhone 15 получила многочисленные жалобы о перегреве
Тruth Seеker
19:15
Закон о запрете символики ЧВК Вагнера, свастона Z, и прочих символов российской агрессии это наверное другое
В Польше ищут доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков
glavhyilo
19:15
а ты в курсе,что красная линия давно перейдена и щас колят всушников за это.
На Украине заявили о многоуровневой защите объектов энергосистемы от российских ракетных ударов
Тruth Seеker
19:13
Не только, и РФ беесильна тут
Евродепутат Мажилис: Украина может поставлять зерно через порты Балтии
century84
19:12
Хохлопомойка делает вид что эти настроения растут.
В Польше ищут доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков
Андрей Шадрин
19:09
Играю на 3600, в играх загрузка в основном не более 10% при 60фпс, не понимаю зачем вы такие процы берете дорогие
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем