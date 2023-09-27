В США назвали важное отличие России от Украины

На религиозном мероприятии выступил известный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон, выразив свою точку зрения на текущее состояние христианства в России и Украине. В ходе своего выступления, Карлсон подчеркнул, что Россия считается более христианской страной по сравнению с Украиной, где, по его словам, имеют место случаи преследования верующих.

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Журналист также задал риторический вопрос о том, почему такая тема остается малообсуждаемой, обратившись к аудитории следующими словами: "Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?"

Карлсон осветил также факт, что одна из рассматриваемых стран ранее арестовала священников и закрыла церкви с привлечением армии и полиции, подчеркнув, что это произошло не в России.

Эта речь Такера Карлсона произнесена на фоне обсуждения американской политики в отношении Украины и событий, разворачивающихся на ее территории. Телеведущий также выразил мнение о том, что большая часть американского населения отрицательно настроена к военным действиям на Украине, но руководство страны продолжает свою политику, которую он назвал "антидемократическим проектом".

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Помимо этого, президента США Джо Байдена упрекнули в неспособности убедить американцев в важности оказания помощи Украине. Ссылаясь на недавний опрос, проведенный CNN, отмечалось, что большая часть населения выступает против санкционирования дополнительного финансирования Киева со стороны Конгресса.