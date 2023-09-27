Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за Украины

Жители Германии выразили свое недовольство канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок во время их предвыборного турне по стране, в свете проблем, возникших из-за оказания помощи Украине. Об этом информирует издание Spiegel.

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В статье отмечается, что канцлера Шольца несправедливо освистывали и оскорбляли в центре Нюрнберга, сопровождая свои выражения недовольства криками "БУУ" и свистом. Такой холодный прием вызвал негодование как среди его сторонников, так и оппозиции.

Несмотря на политические разногласия, оба политика столкнулись с однимаковой волной недовольства общества. Местные жители обвинили канцлера в развязывании конфликта на Украине, увеличении инфляции и усилении миграционного кризиса. Один из присутствующих призвал отправить немецкое правительство в отставку и вывести его членов перед судом. Журналисты отметили, что политикам остается только "ставить хорошее лицо" и продолжать свою деятельность.

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Ранее Министерство финансов Германии объявило, что страна потратила 5,2 миллиарда евро из запланированных 17 на поддержку армии Украины с начала вооруженного конфликта. Депутат от Левой партии, Севим Дагделена, выразил мнение, что властям ФРГ следовало бы перераспределить эти средства на мирное разрешение конфликта, а также на развитие национального образования и здравоохранения.