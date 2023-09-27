В Литве предложили альтернативный способ поставок украинского зерна

Важное заявление по поводу экспорта украинского зерна было сделано членом Европарламента, представителем Литвы, Людасом Мажилисом. В свете глобальной нехватки продовольствия и искусственного роста инфляции, вызванных решением России покинуть зерновую сделку, Мажилис призывает Еврокомиссию рассмотреть возможность использования портов Балтийского моря для экспорта украинского зерна.

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Этот запрос отразился в официальном обращении к Еврокомиссии, в котором он также подчеркнул, что ограничения ЕС на импорт украинской сельскохозяйственной продукции усугубляют экономические трудности Украины. Несмотря на выход России из зерновой сделки более двух месяцев назад, Еврокомиссия пока не приняла никаких конкретных мер по экспорту украинского зерна.

В свете этой ситуации, Мажилис задает вопросы, которые требуют ответов: какие альтернативные маршруты экспорта и меры рассматривает Еврокомиссия для обеспечения транзита украинского зерна, и, в частности, будет ли она рассматривать возможность использования портов Балтийского моря, учитывая их потенциал для обработки сельскохозяйственной продукции.

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Заметим, что в июле 2023 года Россия вышла из зерновой сделки, оставив невыполненными свои обязательства по этому соглашению. Согласно данному соглашению, экспорт продовольствия с украинской территории осуществлялся через порты Черного моря, с обязательствами России не атаковать эти порты и украинские корабли. Тем не менее, после нескольких продлений, Россия официально покинула соглашение, создавая значительные вызовы для экспорта украинского зерна.