В Германии сообщили о глупой ошибке ВСУ

Военный корреспондент из Германии, Юлиан Репке, высказал свою озабоченность в отношении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечая, что они допускают серьезные ошибки, которые приводят к утрате военной техники. В частности, Репке обратил внимание на неясность стратегии размещения самолетов МиГ-29, которые находятся менее чем в 90 километрах от линии конфликта и, следовательно, подвергаются риску от российских беспилотников-камикадзе Lancet. После двух атак на аэродром в Кривом Роге также был зафиксирован случай уничтожения одного из МиГ-29 на Николаевской авиабазе. Журналист выразил свое недоумение относительно такой тактики.

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Более того, немецкий журналист Патрик Дикманн в своей публикации для T-online подчеркнул, что американские танки Abrams, по его мнению, не окажут существенной помощи Украине. Он подчеркнул, что для эффективного использования данной техники необходима организация слаженной логистики для ее обслуживания, что, как утверждает Дикманн, будет стоить Киеву крайне дорого.