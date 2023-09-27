В США назвали последствия прекращения помощи Украине

Белый Дом обеспокоен возможным прекращением или существенным сокращением финансовой поддержки, предоставляемой Соединенными Штатами Украине. Важное заявление по этому вопросу сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого Дома, Джон Кирби, в ходе интервью для телеканала MSNBC.

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Кирби подчеркнул, что такие действия могут серьезно негативно сказаться на боеспособности Вооруженных сил Украины, утверждая: "Перекрытие финансирования Украины или его значительное сокращение совершенно точно повлечет негативные последствия для способности украинских военных достигать успехов".

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты являются главным источником поддержки Вооруженных сил Украины и выразил уверенность в двухпартийной поддержке со стороны Конгресса США по предоставлению дополнительной помощи Киеву.

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Ранее, Джон Кирби предостерег, что финансовые ресурсы США на военные поставки Украине исчерпываются и призвал законодателей скорее выделить дополнительные 24 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что в условиях сохранения благоприятных условий для украинского контрнаступления в зоне боевых действий, это критически важно для поддержания стабильности и безопасности в регионе.