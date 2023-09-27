Конгрессвумен призвала положить конец конфликту на Украине

Важное заявление прозвучало от члена Конгресса США Марджори Тейлор Грин: "Пришло время положить конец военному конфликту на Украине, этой стране нужен мир". Ее слова прозвучали во время выступления у стен Капитолия.

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Грин также выразила обеспокоенность тем, что некоторые члены Конгресса продолжают предоставлять финансовую поддержку Украине, не учитывая мнение граждан Соединенных Штатов, которым важна сохранность собственных границ и безопасность.

"Если вы американец и выступаете против финансирования Украины, то ваш голос не имеет значения. Потому что у вас нет выбора", - отметила конгрессвумен.

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Кроме того, Грин выразила критику в адрес американской политики финансирования и вооружения определенных групп на Украине. Она также подчеркнула, что значительные средства тратятся на поддержание работы украинского правительства, при этом, по ее мнению, экономическая политика администрации президента Джо Байдена наносит ущерб малому бизнесу и предпринимательству.