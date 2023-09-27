Нидерланды заявили о намерении продолжать поставки оружия Украине

Важное объявление поступило из Нидерландов: страна продолжит поставки оружия и боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Эту информацию подтвердила министр обороны Нидерландов, Кайса Оллонгрен, в интервью телеканалу MSNBC.

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Оллонгрен также выразила намерение Нидерландов поддерживать украинские Вооруженные силы и после завершения текущего конфликта. По ее словам, это необходимо, учитывая, что "Россия никуда не денется". Министр обороны подчеркнула важность сохранения Украины как важного партнера НАТО.

Кроме того, ранее было объявлено, что Нидерланды планируют начать поставки истребителей F-16 Украине в 2024 году. Оллонгрен пояснила, что конкретные сроки зависят от процесса обучения украинских военных летчиков на этих самолетах и могут составить около шести-восьми месяцев.

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Эта новость приобретает особую важность после встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, на которой было достигнуто соглашение о количестве истребителей F-16, которые будут предоставлены ВСУ.