В Пентагоне высказались о тестировании оружия для ВСУ

Важное заявление о возможных последствиях финансовых проблем в Соединенных Штатах для вооруженных сил Украины было сделано Заместителем Главы Пентагона по вопросам закупок вооружений, Уильямом Лаплантом. Как сообщает информационное агентство РИА Новости, Лаплант подчеркнул, что такая ситуация может повлиять на планировавшиеся испытания вооружения, предназначенного для украинских Вооруженных Сил (ВСУ).

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"На следующей неделе запланированы испытания оборудования, предназначенного для Украины, но если не будет достигнута соответствующая договоренность, то проведение испытаний под вопросом", - заявил он.

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Ранее, по информации газеты Financial Times, американские власти приняли решение не оглашать официально поставку оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS Вооруженным Силам Украины, чтобы избежать раскрытия данной информации России. Это решение было принято с целью не предостерегать российскую сторону, которая в случае официального объявления о поставках могла бы "отодвинуть линии снабжения дальше от линии конфликта".