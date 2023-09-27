В Пентагоне заявили о неизменной позиции США по поставкам ATACMS Украине

Во внимании общественности остаются неясности относительно поставок тактических ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава Пентагона, Ллойд Остин, на пресс-конференции. В ответ на вопросы журналистов, он подчеркнул, что пока нет конкретных объявлений по этому вопросу, и его ответ остается неизменным.

реклама

"Мне нечего объявить в связи с ATACMS, поэтому мой ответ на вопрос будет таким же, каким он был последние десять раз, когда вы меня об этом спрашивали", - сказал Остин.

Он также отметил, что много времени было потрачено на обсуждение вопроса предоставления Украине дополнительной военной помощи с союзниками и партнерами. Глава Пентагона провел эти обсуждения как с главой Минобороны Украины, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее появились слухи о возможных поставках ракет ATACMS с кассетной боевой частью от Соединенных Штатов Украине. Однако информация из издания Financial Times указывает, что США не публично объявили о таких поставках, чтобы избежать раскрытия этой информации Россией и не допустить изменений в линиях снабжения ближе к линии военного конфликта.