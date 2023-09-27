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NataVd
Пентагон: позиция США относительно поставок ВСУ ATACMS не изменилась
В Пентагоне заявили о неизменной позиции США по поставкам ATACMS Украине

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Во внимании общественности остаются неясности относительно поставок тактических ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава Пентагона, Ллойд Остин, на пресс-конференции. В ответ на вопросы журналистов, он подчеркнул, что пока нет конкретных объявлений по этому вопросу, и его ответ остается неизменным.

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"Мне нечего объявить в связи с ATACMS, поэтому мой ответ на вопрос будет таким же, каким он был последние десять раз, когда вы меня об этом спрашивали", - сказал Остин.

Он также отметил, что много времени было потрачено на обсуждение вопроса предоставления Украине дополнительной военной помощи с союзниками и партнерами. Глава Пентагона провел эти обсуждения как с главой Минобороны Украины, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Ранее появились слухи о возможных поставках ракет ATACMS с кассетной боевой частью от Соединенных Штатов Украине. Однако информация из издания Financial Times указывает, что США не публично объявили о таких поставках, чтобы избежать раскрытия этой информации Россией и не допустить изменений в линиях снабжения ближе к линии военного конфликта.

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