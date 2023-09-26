В Белом доме сообщили об участии Байдена в забастовке рабочих автопрома

В историческом эпизоде, который произошел во вторник, 26 сентября, президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, взял участие в краткосрочной, но важной забастовке, о которой сообщается на официальном веб-сайте Белого дома.

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Этот момент становится ключевым в американской политической истории, так как Джо Байден стал первым действующим американским президентом, который присоединился к массовой акции протеста рабочих. Глава Белого дома прибыл в штат Мичиган, чтобы лично выразить свою поддержку участникам забастовки.

На фоне скандирований и аплодисментов, президент США с мегафона обратился к рабочим: "Вы заслуживаете большего, чем вам платят сейчас", подчеркивая, что средний класс и профсоюзы играют фундаментальную роль в построении страны, несмотря на влияние финансовых институтов типа Уолл-стрит. Его выступление продлилось всего несколько минут, но оставило непередаваемое впечатление.

В официальном заявлении из Белого дома Джо Байдена назвали "наиболее поддерживающим профсоюзы президентом в современной истории".

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Профсоюз United Auto Workers (UAW) объявил о начале всеобщей забастовки на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis с 16 сентября. Основные требования членов профсоюза включают существенное увеличение заработной платы, улучшение пенсионных условий и продление отпусков.