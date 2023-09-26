В США высмеяли Кирби после резких слов о Путине

Бывший разведчик Вооруженных Сил США, Скотт Риттер, в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Judging Freedom", остро выразил свое несогласие с заявлениями Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме, касающимися президента России, Владимира Путина.

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Ранее Джон Кирби утверждал, что только Владимир Зеленский будет определять момент начала переговоров с российским лидером. Однако, по мнению Риттера, Кирби "глубоко заблуждается и вводит в заблуждение общественность". Бывший разведчик подчеркнул, что "военные действия завершатся не по желанию Зеленского", разъяснив, что у украинского президента есть лишь одна возможность - подписать акт капитуляции.

Скотт Риттер видит единственным исходом украинского конфликта лишь безоговорочный триумф российских вооруженных сил и напомнил о ряде ограничений, которые Зеленский ввел в сфере переговоров с Москвой.

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Ранее Джон Кирби также заявил, что у Соединенных Штатов иссякают средства для военных поставок Украине. Он призвал законодателей ускорить выделение дополнительных 24 миллиардов долларов, утверждая, что в зоне боевых действий сохраняются подходящие условия для украинского контрнаступления.