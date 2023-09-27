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FT: Дональд Трамп в случае избрания может смягчить санкции против России
В США допустили смягчение санкций против России в случае избрания Трампа

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В случае избрания на пост президента Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, по заявлению эксперта Джанана Ганеша из газеты Financial Times (FT), рассматривает возможность сокращения антироссийских санкций и замедления поставок вооружения для Украины. Это предполагаемое развитие событий согласуется с концепцией "Америка превыше всего", которую Трамп активно продвигал во время своего первого президентского срока.

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Ганеш отмечает, что подобное изменение внешней политики Вашингтона при Трампе могло бы сказаться на мировой арене, возможно, подорвав авторитет Соединенных Штатов, который укрепился благодаря поддержке Украины через поставки вооружения.

Обозреватель также предполагает, что Трамп на посту президента мог бы усилить свои угрозы в адрес международных соглашений США, что, возможно, повлечет за собой изменения в отношениях с НАТО и взаимодействии со Всемирной торговой организацией.

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Предварительно Дональд Трамп связывал начало конфликта на Украине с якобы сфальсифицированными результатами выборов в Соединенных Штатах. Согласно его заявлениям, при честных выборах он стал бы президентом, заменив Джо Байдена. Кроме того, он подчеркнул, что во время своего президентства поддерживал тесные контакты с российским лидером Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, несмотря на различия во взглядах.

#новости
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