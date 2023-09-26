Захарова назвала прикрытием отставку спикера платы общин Канады из-за эсэсовца

Внезапная отставка Энтони Рота, спикера палаты общин Канады, после недавнего скандала, связанного с чествованием ветерана СС, вызвала широкий резонанс. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в своем Telegram-канале назвала этот шаг "прикрытием", считая его попыткой защитить премьер-министра страны Джастина Трюдо от возможной ответственности.

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Захарова также охарактеризовала Энтони Рота как "козла отпущения" и выразила опасения, что это решение помогло избежать ущерба репутации Трюдо и его союзников, которых она связала с "потомками коллаборационистов из ОУН-УПА", организацией, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подчеркнув серьезность ситуации, официальный представитель МИДа России также предсказала, что аналогичное будущее может ждать всех, кто поддерживает "лесных братьев", "галичину", факельные шествия, бандеровцев и прочие нацистские движения по всему миру.

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Всплеск этого скандала произошел 22 сентября, когда на заседание парламента Канады был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого Энтони Рота презентовал как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Однако впоследствии выяснилось, что Хунка являлся бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галичина". Это чествование было жестко осуждено посольством России в Оттаве и вызвало обсуждение в мировом сообществе. Даже американский бизнесмен Илон Маск выразил поддержку позиции России в этом вопросе.