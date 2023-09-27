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Минобороны: беспилотник «Орлан-10» выявляет хорошо замаскированные позиции ВСУ
Минобороны России оценило эффективность «Орлана-10» в зоне СВО

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Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российского производства, задействованный в ходе специальной военной операции (СВО), демонстрирует высокую эффективность в выявлении даже хорошо маскированных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство Обороны России, цитируемое ТАСС.

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Среди успешно обнаруженных и атакованных беспилотником целей, способных оперировать в различное время суток и на больших расстояниях, включают артиллерию, живую силу и командные пункты.

Военное ведомство также подчеркивает, что БПЛА проявляют высокую эффективность даже при радиоэлектронном противодействии, выполняя миссии по разведке, поиску целей и корректировке огня в тактической глубине.

Напомним, в ноябре 2022 года агентство РИА Новости сообщило о цифровой оцифровке карты всей Украины российской компанией-разработчиком беспилотных систем ZALA Aero.

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В октябре того же года Министерство Обороны России раскрыло, что комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-3" в ходе СВО подавляют мобильную GSM-связь при помощи помех, которые генерируются беспилотником "Орлан-10" с использованием радиопередатчиков.

#новости
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