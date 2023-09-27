В России объяснили снижение эффективности украинской системы ПВО

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) столкнулась с серьезными проблемами, в результате потери множества радиолокационных станций (РЛС), входивших в состав советских систем С-300. Вопрос об эффективности украинской ПВО подвергся анализу в комментариях военного эксперта Алексея Леонкова для газеты "Известия".

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По словам эксперта, ранее в Украине функционировала интегрированная система ПВО, включавшая компоненты, которые в настоящее время отсутствуют. Эта система достигала определенных успехов, особенно благодаря радиолокаторам дальнего обнаружения целей, входившим в состав С-300. "Очевидно, что мы придавали приоритет уничтожению подобных устройств", — подчеркнул специалист.

По мнению эксперта, западные системы ПВО демонстрируют не столь высокую эффективность, чем их советские аналоги. Особенно они не способны успешно детектировать и перехватывать российские сверхзвуковые ракеты "Оникс". Работоспособность ПВО находится под вопросом. Эта проблема осложняется активным развертыванием систем ПВО на защиту от локальных угроз. Эксперт подчеркивает, что во время массированных атак ПВО не всегда справляется с перехватом ракет, часто нанося урон гражданским объектам.

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Ранее Алексей Леонков также отметил, что новая версия российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" с увеличенным временем полета создает серьезные вызовы для украинской ПВО и снижает ее способность сдерживать эту угрозу.