Сербия представила модернизированную копию Т-72

В ходе выставки "Партнер-2023" в столице Сербии, Белграде, была официально представлена модернизированная версия танка M-84, который является югославским аналогом знаменитого Т-72М. Этот новый вариант, получивший название M-84AS2, выделяется значительными усовершенствованиями в области бронезащиты и огневой мощности, как сообщает издание Army Recognition.

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Основным нововведением в M-84AS2 является внедрение дистанционно управляемого боевого модуля, вооруженного мощным пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Для повышения точности стрельбы танк получил современную систему управления огнем (СУО) с четырехканальным прицелом для наводчика, панорамным прибором наблюдения командира и цифровым метеорологическим датчиком. Система управления огнем позволяет одновременно отслеживать и атаковать две независимые цели, что значительно повышает боевую эффективность.

В дополнение к этому M-84AS2 оборудован комплексом видеонаблюдения и современной цифровой системой связи. Танк также обладает динамической защитой и средствами обнаружения лазерного излучения, дополненными автоматическими дымовыми гранатометами, что повышает его защищенность от управляемого оружия.

Осуществленное увеличение мобильности M-84AS2 достигнуто путем усиления мощности двигателя до 840 лошадиных сил.

Интересно, что ранние версии M-84 отличались от Т-72М оборудованием производства Югославии, включая новые прицелы и систему управления огнем. Эти танки, подобно Т-72М, оснащены гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров и двумя пулеметами.

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Важно отметить, что на фоне участия на оборонной выставке MILEX 2023 в Минске, издание Military Watch Magazine указало на потенциальное превосходство белорусской модернизированной версии танка Т-72БМ2 над российским Т-72Б3 в части бронезащиты. Этот аспект наблюдения стоит дополнительного внимания и анализа.