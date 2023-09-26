Армия США получила партию умных очков IVAS

Важное событие для вооруженных сил Соединенных Штатов - армия страны получила первую партию инновационных умных очков из системы Integrated Visual Augmentation System (IVAS) версии 1.0. По информации, предоставленной программой, до 50 экземпляров этой версии были предоставлены для тестирования и обучения военных на базе Форт-Мур.

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Это достижение стало возможным благодаря выделенному финансированию, которое позволило армии приобрести первые 50 из общего числа 5000 изготовленных умных очков смешанной реальности IVAS. Завершение развертывания данных устройств ожидается до конца сентября, после чего начнутся тренировки, включающие использование этой передовой технологии.

Не следует забывать, что первые экземпляры IVAS 1.0 находились на хранении из-за нехватки финансирования, но теперь они готовы к активному использованию. В рамках сотрудничества с корпорацией Microsoft, американская армия также работает над усовершенствованной версией IVAS 1.2, а также планирует выпустить 5000 умных очков версии 1.1, которые будут оснащены дополнительной камерой и новым программным обеспечением.

Важным этапом в развитии IVAS стала начавшаяся в конце июля прошлого года серия тестов 20 прототипов версии 1.2. По информации, усовершенствованный продукт позволяет солдатам "при определенных условиях" распознавать цели на различных дистанциях. В результате успешных испытаний военным были выделены средства в размере 95 миллионов долларов для производства 280 комплектов IVAS 1.2. Эти устройства объединяют в себе приборы ночного видения, связь с системами вооружения и инструменты для обнаружения целей.

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Следует отметить, что недавние отчеты указывают на некоторые проблемы, связанные с использованием умных очков IVAS. В октябре 2022 года инсайдеры Bloomberg сообщали, что более 80 процентов военнослужащих, участвовавших в тестировании, испытывали дискомфорт, головную боль или тошноту менее чем через три часа после начала использования устройства. Тем не менее, армия США продолжает работу над улучшением этой важной разработки, стремясь обеспечить современными технологиями своих солдат.