Глава МАГАТЭ встретился с министром энергетики Украины

В ходе генеральной конференции организации, Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел важную встречу с Германом Галущенко, министром энергетики Украины. О событии этой встречи Гросси поделился в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

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На встрече было подчеркнуто принципиальное обязательство МАГАТЭ по поддержке всех атомных электростанций на территории Украины. Гросси отметил, что данное обязательство подтверждается регулярными миссиями МАГАТЭ на каждой из украинских атомных станций, а также через программу содействия, осуществляемую в Херсонской области.

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Ранее важные обсуждения по вопросам обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции состоялись между главой МИД России, Сергеем Лавровым, и Рафаэлем Гросси. Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул свое намерение посетить Запорожскую атомную электростанцию до завершения текущего года.