В Армении заявили о гибели более ста человек из-за взрыва в Карабахе

Министр здравоохранения Армении, Анаит Аванесян, представила официальные данные о трагическом инциденте, который произошел в районе автодороги Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе. По данным ТАСС, взрыв бензохранилища унес жизни как минимум 125 человек.

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"Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 погибших в результате взрыва", — сообщила министр Анаит Аванесян.

Глава Минздрава подчеркнула, что останки погибших были доставлены в специализированное подразделение центра судебной медицины для проведения процедуры идентификации. Она также пообещала, что армянская сторона будет предоставлять дополнительную информацию о погибших по мере ее поступления.

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Важно отметить, что, по последним данным, опубликованным 26 сентября, более 200 человек получили ранения в результате этой страшной трагедии. Состояние многих из них оценивается как тяжелое или критическое. Гегам Степанян, омбудсмен Нагорного Карабаха, призвал активировать санитарную авиацию для оперативной эвакуации и медицинской помощи пострадавшим.