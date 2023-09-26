В США назвали сроки запуска производства гиперзвукового оружия

В заявлении, сделанном на выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению, Билл Лаплант, уточнил сроки запуска производства гиперзвукового оружия. Как сообщает ТАСС, по словам официального представителя Пентагона, производство данного типа оружия еще не начато. Лаплант подчеркнул, что США надеются начать его производство в течение года.

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Ранее в сентябре, источники из The Wall Street Journal утверждали, что у Соединенных Штатов отсутствует ясная стратегия разработки гиперзвукового оружия. Собеседники издания отметили, что Россия и Китай уже обладают подобным вооружением.

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Также стало известно, что разработка российской гиперзвуковой ракеты «Змеевик» была приостановлена. Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что усилия оборонного сектора направлены на усовершенствование ракетного оружия, которое уже находится в оперативной эксплуатации.