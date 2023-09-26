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В скором будущем Россия намерена снизить ставку НДС до нуля для туроператоров, специализирующихся на продаже путевок в Белоруссию. Об этом заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает ТАСС.
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Согласно информации, предоставленной главой Минэкономразвития, такие компании будут приравнены к операторам внутреннего туризма. Решетников подчеркнул, что данное решение направлено на укрепление интеграции в сфере туризма в рамках Союзного государства.
"Совместными усилиями нам удалось значительно увеличить поток туристов", - подчеркнул Решетников. В прошлом году Белоруссию посетили почти полмиллиона российских туристов, и за первое полугодие текущего года этот показатель уже превышает 400 тысяч человек.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности своей недавней встречи с российским коллегой в Сочи. По его словам, они обсудили вопросы обороны и безопасности, а также согласовали действия в Беларуси. "Мы с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси", - подчеркнул он.