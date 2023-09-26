В Индонезии открыли первую углеродную биржу

В Индонезии открылась первая биржа для торговли квотами на выбросы парниковых газов (CO2). Об этом объявил индонезийский президент Джоко Видодо, под контролем Управления финансовых услуг, как сообщает агентство Bloomberg.

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Лидер островного государства выразил уверенность в том, что торговля углеродными кредитами позволит Индонезии активно внести свой вклад в мировую борьбу с климатическим кризисом. По словам Видодо, потенциал биржи оценивается в впечатляющие 194 миллиарда долларов. Первые торги начались 26 сентября с пятнадцати сделок, что эквивалентно 459 тысячам тонн CO2-эквивалента. В течение первого дня торгов курс вырос с 69,6 тысячи индонезийских рупий (что эквивалентно 4,51 доллара США) до 77 тысяч рупий.

Это не первый шаг в направлении борьбы с экологическими проблемами в Индонезии. Ранее индонезийский лидер предложил ввести в стране налог на загрязнение воздуха и создать закон, обязывающий водителей использовать топливо с самым высоким октановым числом. Эти меры стали неотъемлемой частью ответа на стремительное ухудшение качества воздуха в столице Индонезии, Джакарте, вызванное длительной засухой, выбросами транспортных средств и местными предприятиями, использующими уголь. В результате этих факторов, 13 августа воздух в Джакарте стал самым загрязненным в мире.

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Система торговли эмиссионными квотами успешно функционирует в различных странах, включая Швейцарию, Новую Зеландию, Южную Корею и Казахстан. Индонезия, как крупнейший мировой экспортер угля, стоит перед важным вызовом балансирования своей экономической деятельности с необходимостью охраны окружающей среды и снижения выбросов парниковых газов.