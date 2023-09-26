Расследование ЕС о китайских электромобилях затронет Tesla

Еврокомиссия начинает расследование субсидий на китайские электромобили с возможными последствиями для Tesla и других европейских автопроизводителей, экспортирующих в Китай. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил эту новость в беседе с The Financial Times. Домбровскис отметил, что имеются убедительные доказательства, которые могут потребовать проверки импорта автомобилей из Китая, что может представлять угрозу для автомобильной промышленности ЕС. Это расследование не ограничится только китайскими брендами, оно также может затронуть автомобили других производителей, если они получают субсидии на производство. Это включает в себя даже такие марки, как Tesla и Volvo, последняя из которых принадлежит китайскому концерну Geely с 2010 года.

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Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз открыт для конкуренции в сфере электромобилей, но она должна быть честной. Он также отметил, что другие большие экономики уже ввели пошлины на импорт аккумуляторных автомобилей из Китая. В настоящее время Евросоюз, возможно, является крупнейшим рынком, открытым для китайских производителей.

Экономическое сотрудничество между ЕС и Китаем оказывается под угрозой в свете этого расследования. Каждый пятый проданный в Европе электромобиль производится в Китае, при этом большинство из них принадлежат европейским брендам, принадлежащим китайским компаниям или выпускаются совместно с китайскими фирмами.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале расследования в своем обращении к Европарламенту 13 сентября. Она выразила обеспокоенность по поводу дешевых электромобилей на мировых рынках, которые поддерживаются государственными субсидиями, и подчеркнула необходимость расследования этого явления.