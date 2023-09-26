В США оценили решение правительства Канады извиниться за выступление ветерана СС

Вчера, на официальном сайте Государственного департамента США, пресс-секретарь Мэтью Миллер выразил свою точку зрения относительно решения правительства Канады извиниться за приглашение в парламент ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки. Миллер подчеркнул, что такой шаг со стороны Канады представляется уместным.

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«Сегодня канадское правительство заявило, что оно не знало о прошлом этого человека, и выразило сожаление по этому поводу. И это представляется уместным шагом», — отметил Миллер.

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Событие, вызвавшее эту реакцию, произошло 24 сентября, когда президент Украины Владимир Зеленский выступил перед канадским парламентом и приветствовал Хунку как ветерана борьбы против русских в годы Второй мировой войны. На одной из фотографий с этого мероприятия видно, как Хунка показывает приветственный жест в сторону собравшихся, находясь рядом с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.