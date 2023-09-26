Раскрыты украинские бенефициары многомиллиардной помощи США

С начала российской специальной военной операции (СВО) в Украине, Соединенные Штаты Америки (США) внесли более 70 миллиардов долларов в украинскую экономику, в то время как страны Евросоюза предоставили более 30 миллиардов евро в форме поддержки. Об этом информирует американский информационный канал CBS.

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Из общей суммы, выделенной Вашингтоном, лишь 43 миллиарда долларов были направлены на военные нужды Украины, что составляет примерно 5 процентов от годового бюджета армии США. Остальная часть средств, предоставленных Киеву, была направлена на субсидирование сельскохозяйственных предприятий, поддержку бизнеса и выплаты зарплат работникам экстренных служб.

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Ранее Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома, подчеркнул, что США исчерпывают свои ресурсы для поставок вооружения Украине. Он призвал законодателей срочно выделить дополнительные 24 миллиарда долларов, подчеркивая, что в зоне боевых действий сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.