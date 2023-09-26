В Нидерландах назвали срок поставок F-16 Украине

Голландия готовится начать поставки истребителей F-16 Украине в 2024 году. Эту информацию подтвердила глава Министерства обороны Нидерландов, Кайса Оллонгрен, в интервью, предоставленном каналу MSNBC.

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На вопрос журналистов о времени начала передачи этих истребителей Вооруженным силам Украины (ВСУ), глава оборонного ведомства Нидерландов поделилась, что фактические поставки "планируют начать в следующем году".

Оллонгрен также отметила, что конкретные сроки зависят от продолжительности обучения украинских военнослужащих на истребителях F-16. В этой связи Амстердам ожидает, что процесс обучения займет около шести-восьми месяцев.

Кроме того, глава Министерства обороны Нидерландов указала, что в настоящее время страна активно работает над созданием центра обучения военнослужащих ВСУ в Румынии и ожидает его скорого открытия.

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Ранее, по словам пресс-секретаря Пентагона, Патрика Райдера, украинские пилоты уже начали процесс переобучения на американских истребителях F-16 в Дании. Перед этим, украинские летчики отправятся в США, чтобы пройти первичные курсы английского языка.