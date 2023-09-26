Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к столице российского региона

В Брянской области средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона, Александр Богомаз, в своем официальном Telegram-канале. Инцидент произошел в непосредственной близости к столице области. Согласно сообщению, беспилотник типа "самолет" был уничтожен, и, что особенно важно, мирные жители остались в безопасности. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы для проведения дополнительных проверок и анализа.

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За последние сутки, ПВО уже фиксировали успешные сбития трех украинских беспилотных летательных аппаратов, приближавшихся к территории Брянска. Два из них были обезврежены рано утром 25 сентября, третий - спустя несколько часов.

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Кроме того, в этот же день Украина произвела ракетный обстрел сельскохозяйственного предприятия на территории Брянской области, используя систему "Град". По словам губернатора Богомаза, этот обстрел повредил производственное здание, однако, к счастью, мирные жители не пострадали. Следует отметить, что в результате инцидента было потеряно несколько голов крупного рогатого скота.