Иммунолог назвал срок новой волны коронавируса в России

По оценкам кандидата медицинских наук и иммунолога Николая Крючкова, в России прогнозируется пик новой волны коронавируса, который ожидается в ноябре-декабре. Этот прогноз был представлен им в ходе беседы с журналистами из «Ленты.ру». По словам специалиста, в настоящее время наблюдается увеличение числа заболевших, хотя абсолютные показатели несколько скромнее по сравнению с предыдущими волнами, такими как омикрон. Он отметил, что сезонный фактор только начинает оказывать влияние и станет более заметным примерно с середины октября.

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Кроме того, Николай Крючков отметил, что новый вариант коронавируса, известный как "пирола", пока не распространился широко в России. С учетом низкого уровня коллективного иммунитета и ограниченного распространения этого варианта, он прогнозирует заметное увеличение числа заболевших во второй половине октября, достигая своего пика в ноябре и декабре.

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Иммунолог также подчеркнул, что, хотя данных о патогенности и летальности "пиролы" по сравнению с предыдущими штаммами пока недостаточно, предполагается, что существенных различий не будет. Тем не менее, "пирола" проявляет повышенную заразность и способность обходить иммунитет, что делает ее более опасной.