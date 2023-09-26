Российские войска уничтожили истребитель Миг-29 на украинском аэродроме

Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно уничтожили истребитель Миг-29, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ), на аэродроме, расположенном в Николаевской области. Об этом важном событии для региона сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации.

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Кроме того, генерал-лейтенант Конашенков доложил о том, что в течение прошедших суток было успешно перехвачено и уничтожено пять снарядов, запущенных из реактивных систем залпового огня HIMARS. Также была остановлена и уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM, американская противорадиолокационная ракета HARM.

Подчеркивая высокий профессионализм и эффективность российских военных, следует отметить, что также было устранено 57 беспилотных аппаратов, принадлежащих ВСУ. Операции по уничтожению беспилотников проводились в разных регионах, включая Артемовск, Спартак, Невельск, Новопетриковку в Донецкой народной республике, Лисичанск в Луганской народной республике, а также в Крынках, Казачьих Лагерях в Херсонской области, Великом Выселоке в Харьковской области, и в районе Токмака и Пологов в Запорожской области.

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Это событие стало продолжением активных действий российских вооруженных сил в регионе, о чем также свидетельствовало предыдущее уничтожение истребителя Миг-29 на аэродроме Долгинцево под Днепропетровском, о котором Министерство обороны сообщило накануне.