Путин сделал гвардейскими вертолетный полк и общевойсковую армию

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование Гвардейский" 332-му отдельному вертолетному Краснознаменному полку. Это решение было официально объявлено в указе, подписанном главой государства и опубликованном на сайте Кремля.

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Помимо этого важного шага, также радостное известие ожидало 58-ю общевойсковую армию, которая теперь также имеет почетное звание "гвардейская", увековечивая свои заслуги орденом Суворова.

Из документов, подписанных Президентом, следует, что военнослужащие из обоих подразделений были отмечены за "массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество" во время боевых действий, направленных на защиту государственных интересов России.

Это уже не первое присвоение почетного статуса "гвардейский" в этом году. В августе текущего года это наименование получили также 70-й мотострелковый полк, 8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 238-я артиллерийская и 107-я ракетная Мозырьская ордена Ленина Краснознаменная бригады, а также 18-я бригада армейской авиации.

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"Гвардейский" статус является выдающейся наградой для военных формирований, которые выделяются своими заслугами на поле боя. Этот престижный статус имеет богатое историческое наследие, начиная с времен Петра I, и был восстановлен во времена Великой Отечественной войны.