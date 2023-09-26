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NataVd
МО России заявило об уничтожении станции радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав»
Российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав»

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Российские вооруженные силы выполнили успешное военное действие, заключавшееся в уничтожении украинской станции радиоэлектронной борьбы, предназначенной для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с наименованием "Анклав". Событие имело место в районе населенного пункта Днепропетровское, Днепропетровская область, и было подтверждено Министерством обороны России.

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Помимо этого, военные из России успешно уничтожили склад боеприпасов, принадлежащий 124-й бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Киселевки, Херсонская область.

Эти военные операции произошли в контексте заявления министра обороны России, Сергея Шойгу, о том, что контрнаступление ВСУ не приносит значимых результатов. Он также подчеркнул, что западные кураторы Украины придерживаются принципа "оружие как путь к миру".

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Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России, Владимир Путин, объявил о начале специальной операции в Донбассе в ответ на просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик о военной помощи.

#новости
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