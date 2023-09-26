Жилой дом получил повреждения при минометном обстреле Белгородской области

В ходе минометного обстрела, который произошел на территории Белгородской области, жилой дом получил серьезные повреждения. Эта информация была подтверждена губернатором региона, Вячеславом Гладковым, через его официальный канал в Telegram.

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Согласно сообщению, инцидент случился вблизи села Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе. Уточняется, что в результате обстрела никто не пострадал.

Глава области также уточнил, что один из частных домов был сильно поврежден. Удар минометных снарядов повлек за собой разрушения крыши, фасада, окон и забора жилого дома, а также сопутствующих построек на территории. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, чтобы оказать необходимую помощь и провести расследование.

Важно отметить, что подобные минометные атаки также затронули Курскую область. Губернатор этого региона, Роман Старовойт, сообщил, что в результате атаки была перерезана линия электроснабжения, что привело к отключению электроэнергии для трети населенного пункта.

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Инциденты этого рода произошли после объявления президентом России Владимиром Путиным о начале специальной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года. Президент указал, что такой шаг был вызван обращениями глав Донецкой и Луганской народных республик о необходимости военной поддержки.