В ДК Севастополя объяснили отказ пускать детей в бомбоубежище во время тревоги

В севастопольском Дворце культуры (ДК) началась официальная служебная проверка, вызванная действиями одного из сотрудников, который отказал в доступе в бомбоубежище во время сигнала воздушной тревоги. Об этом информирует исполнительный директор учреждения Людмила Богатырева, согласно данным Telegram-канала «Mash на волне».

реклама

По ее словам, в момент объявления воздушной тревоги, дети были эвакуированы на первый этаж, вблизи выходов. Те, кого ждали взрослые на входе, были немедленно направлены на улицу, в то время как остальные нашли укрытие в бомбоубежище.

Богатырева подчеркнула, что жителям соседних домов было предоставлено другое место укрытия, когда они попытались войти в убежище ДК. Женщина, которая сняла видео инцидента и разместила его в сети, ранее работала в данном учреждении, и поэтому решила спрятаться там. «В связи с этим дежурный сотрудник объявил, что бомбоубежище предназначено для посетителей и сотрудников ДК, в то время как остальные должны следовать указанным им адресам», — пояснила она.

Богатырева также выразила предположение, что сотрудник ДК мог быть в замешательстве, так как подобная ситуация возникла впервые. «Возможно, он мог пропустить людей в здание, но это вопрос, над которым мы в настоящее время работаем», — отметила она.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее в сети появились видеозаписи, сделанные 25 сентября, на которых мужчина, выдававший себя за сотрудника по пожарной безопасности, отказывается впускать местных жителей в бомбоубежище Дворца культуры и объявляет, что это место предназначено исключительно для сотрудников. На вопросы о причинах такого решения мужчина сослался на распоряжение главного инженера.