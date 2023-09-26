В России будет работать группа по проработке предложений наблюдателей за ДЭГ

В Общественной палате зародилась важная инициатива о создании экспертной группы, предназначенной для анализа предложений независимых наблюдателей и IT-экспертов. Эти специалисты активно следили за ходом работы федеральной платформы ДЭГ во время проведения выборов. Решение о создании группы было принято на круглом столе, где собрались представители политических партий, эксперты в области криптографии и IT-технологий, а также другие участники, которые оценивали функционирование системы во время выборов.

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Олег Артамонов, сопредседатель Координационного совета Общественной палаты по контролю за голосованием и глава ТИК ДЭГ-2023, выразил приятное удивление объемом предложений по совершенствованию федеральной ДЭГ, представленных на круглом столе. Он пригласил всех присутствующих и заинтересованных лиц присоединиться к работе в экспертной группе, подчеркивая актуальность создания такой рабочей группы для дальнейшего обсуждения предложений и их внедрения.

Техническая рабочая группа будет заниматься усовершенствованием методов наблюдения за ДЭГ, которые были использованы во время ЕДГ-2023. В эту группу будут включены представители как парламентских, так и непарламентских партий, а также опытные IT-специалисты.

Олег Артамонов также подчеркнул, что количество наблюдателей за ДЭГ значительно увеличилось в текущем году, достигнув более двухсот человек. Они контролировали процесс голосования и обеспечивали прозрачность процедур. Кроме того, специализированная группа экспертов в Общественной палате следила за технологией, имея доступ к ноде наблюдения блокчейна. Эта группа состояла из опытных IT-специалистов и представителей партий, таких как "Яблоко", СРЗП и "Зеленые".

Максим Григорьев, сопредседатель корсовета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием, отметил, что важным инструментом, способствующим обеспечению надежности электронных голосов, стал "цифровой сейф-пакет" Общественной палаты. Этот инструмент позволил провести анализ данных и установить их неизменность.

Федеральная система ДЭГ полностью соответствовала стандартам наблюдения и функционировала стабильно, как подтвердил независимый эксперт Алексей Щербаков. Он отметил лишь кратковременные пики активности в моменты высокой загрузки системы, которые не представляли серьезной угрозы.

Сергей Нестерович, наблюдающий за ключевыми процедурами в ТИК ДЭГ, подчеркнул отсутствие отклонений от стандартов и поддержал введение Единого стандарта наблюдения за ДЭГ, который был оценен как качественный инструмент для обеспечения прозрачности выборов.

Михаил Городничев, доцент и заведующий кафедрой "Математической кибернетики и информационных технологий" МТУСИ, выразил уважение к открытости разработчиков ДЭГ и их готовности отвечать на вопросы.

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Дмитрий Мурин, наблюдатель от Общественной палаты за ДЭГ и заведующий кафедрой "Компьютерной безопасности и математических методов обработки информации" ЯрГУ им. П.Г. Демидова, подчеркнул важность работы общественных наблюдателей и предложил рассмотреть возможность расширения их числа через регистрацию на портале Госуслуг. Это может способствовать более широкому общественному контролю над работой технологии в будущем.