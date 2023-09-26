Курскую область обстреляли из минометов

Сегодня стало известно, что село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курска обстреляли минами, и этот обстрел исходил со стороны Украины. Сообщение о происшествии поступило от губернатора Курской области Романа Старовойта, который опубликовал информацию в своем Telegram канале.

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По словам губернатора, один из пяти минометных снарядов повредил линию электроснабжения, что привело к отключению электроэнергии в трети села. На данный момент не сообщается о пострадавших среди жителей. Специалисты уже начали восстановление поврежденного электрооборудования, а на место инцидента прибыли саперы для обезвреживания несработавших боеприпасов.

Это не первый случай атаки на инфраструктуру в Курской области. Ранее Роман Старовойт сообщил о том, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость Кореневского района, что привело к обесточиванию семи населенных пунктов в этом районе.

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Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе в ответ на просьбы о военной поддержке лидеров Донецкой и Луганской народных республик. Ситуация на граничных территориях продолжает оставаться напряженной, и мировое сообщество следит за развитием событий.