В Кремле отреагировали на заявление ВСУ о «ликвидации» командующего ЧФ

Кремль воздерживается от комментариев относительно информации о судьбе командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило о "ликвидации" адмирала в результате удара по штабу ЧФ в Севастополе.

"Нет, Министерство обороны не предоставило нам какой-либо информации на этот счет", - подчеркнул Песков. Он напомнил, что предоставление подобных сведений лежит в компетенции военного ведомства и добавил: "В данной ситуации у нас нет комментариев".

Ракетный удар по штабу Черноморского флота со стороны Украины произошел 22 сентября, а осколок снаряда был обнаружен недалеко от театра Луначарского.

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26 сентября Министерство обороны опубликовало видеозапись совещания, в котором участвовал министр обороны России Сергей Шойгу, а также командующий ЧФ, присутствовавший через видеосвязь.