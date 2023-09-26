В США обеспокоились выходом украинского конфликта за пределы страны

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Ларри Джонсон, выразил серьезные опасения относительно возможности расширения украинского конфликта на территорию Польши и Германии. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom, он поделился своим мнением, считая, что действия НАТО могут стать катализатором для данного развития событий.

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Джонсон утверждает, что НАТО уже давно прямо вовлечена в конфликт из-за поставок вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и считает этот факт источником серьезной обеспокоенности. Он предупреждает о возможных необратимых последствиях, которые могут возникнуть в ближайшее время. "Я боюсь, что через два-три месяца возрастет риск того, что конфликт выйдет за пределы Донецка, Луганска и Запорожья и распространится на Польшу и, возможно, Германию", — сказал он.

Экс-аналитик ЦРУ также подчеркивает, что факт участия немецких солдат в войне на стороне ВСУ был подтвержден последним ударом российских войск по танку Leopard. Это, по его мнению, демонстрирует вовлеченность сил НАТО в украинский конфликт.

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По данным ранее предоставленных сообщений, разведчики Вооруженных сил России уничтожили танк Leopard, управляемый полностью немецким экипажем, включая военнослужащих бундесвера. Сообщается, что механик-водитель танка получил серьезные ранения, а остальные члены экипажа были уничтожены. Ситуация продолжает развиваться, вызывая растущие опасения в мировом сообществе.